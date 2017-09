100-åring metta fem tusen

– Eg er utruleg stolt over at vi har så mange dyktige medarbeidarar som jobbar for at Ulstein skal halde fram også dei neste hundre åra, sa konsernsjef Gunvor Ulstein då ho i beste «Senkveld»-stil vart intervjua av konferansier Thomas Numme. Og det handla mykje om dei tilsette på hundreårsjubileumsfesten i dokkhallen til Ulstein verft laurdag ettermiddag.

5000 gratisbillettar var delt ut i forkant av konserten, og før og etter arrangmentet var det den reinaste folkevandringa forbi Osneset.

Kanskje noko overraskande var det «Høgt frå den himmelske klåra» som opna konserten, solid framført av eit Ulstein mannskor i toppform. Den fyldige mannskorklangen akkompagnerte ein biletkavalkade frå Ulstein-verksemda sine 100 år. Deretter fekk publikum oppleve saksofonist Webjørn Sæther framføre utdrag frå tingingsverket som han saman med Kirsti Pedersen Haugen framførte då dokkhallen vart opna i 2002. Publikum fekk også oppleve den forrykande trommevirtuosen Bendik Hustadnes frå Volda, kjend frå Norske Talenter på tv.

Energisk

Resten av dei musikalske innslaga var prega av meir ungdommeleg energi, formidla av rap-artisten Cezinando, fenomenet Sigrid og dei to humørspreiarane Tshawe og Yosef i Madcon.

Konferansier la for dagen ein imponerande kjennskap til Ulstein Group og dei som jobbar der, då han med sjølvaste ordførar Knut Erik Engh som quiz-master, vart utspurt om dei mest intrikate detaljar knytt til konsernet.

Ein sekvens av jubileumsmarkeringa var vigd Idar Ulstein, mannen som må seiast å vere den som har hatt mest å seie for utviklinga av familieverksemda Ulstein. Men ein liten intervjurunde med den yngste generasjonen, barnebarna til Idar Ulstein, vart det også. Her fekk vi mellom anna vite at noverande konsernsjef Gunvor Ulstein i barndomen lurte veslesyster Ingrid til å trekke henne på kjelke opp ein bratt bakke, under påskot av at ho hadde skadd seg. Dei vart også spurde om kva dei trur Ulstein vil drive med om 100 år. Flygande bilar og båtar og 3D-printing av heile skip var mellom forslaga.

Innbyggjarar i Ulstein hadde også blitt spurt om kva dei trudde Ulstein ville halde på med om 100 år, noko som vart presentert i ein film der det også vart formidla gratulasjonar til jubilanten frå store og små.

– Samspel gir resultat

– Både bestefar og faderen var opptekne av å vere med å bygge samfunnet rundt verksemda og vi freistar å gjere det same, sa Gunvor Ulstein då ho og broren Tore vart intervjua i sofakroken av «Nummis», med den lokale sjarmøren Brage som «side-kick».

– Ved å skape attraktive verksemder og attraktive regionar, skaffar vi oss også dei dyktige folka, skaut Tore Ulstein inn.

Gunvor forklarte at då bestemora Inga Ulstein overtok leiinga i verftet etter at mannen Martin gjekk bort, fekk ho gjort om verksemda til eit aksjeselskap og delte aksjane likt mellom dei seks borna, tre jenter og tre gutar. Sjølv vart ho sitjande med aksjemajoriteten.

– Vi er oppdregne til å tenke at det er like truleg at ei kvinne går til topps som at ein mann gjer det, poengterte konsernsjefen.

Ho kom også inn på dei tøffe tidene som maritim næring no er inne i.

– Det verste med å vere bedriftsleiar er å sjå dyktige folk vert oppsagde eller permitterte. Mål nummer ein er å få desse i arbeid att, sa Gunvor Ulstein som også understreka at når ein har vore i sving så lenge som Ulstein har vore, veit ein at ting går i syklusar.

Celeber gjest

Sjølvaste statsminister Erna Solberg dukka også opp på festen. Ho er for tida på rundereise i Trøndelag og på Vestlandet og kom rett frå valkamp i Trondheim til dokkhallen i Ulsteinvik.

Statsministeren framheva Ulstein, både verksemda og kommunen, som ein fantastisk stad med høg aktivitet og kompetanse.

– Eg vil også rose evna dykkar til å stadig finne nye vegar å gå og dei sterke banda det er mellom verksemdene og innbyggjarane, sa ho.

Ho meinte også at det er familieverksemdene, med si lokale forankring, som er grunnsteinen i norsk næringsliv

Gunvor Ulstein kvitterte med å rose dagens regjering for dei tiltaka dei har sett i verk, både for å gjere det enklare for verksemder i tøffe tider, men også for den tilrettelegginga som er gjort samband med fastlandsprosjektet Hafast som Ulstein vonar vil verte ein del av ein ferjefri E-39.

Madcon fekk æra av å avslutte det heile, før arrangementet vart runda av med fyrverkeri.