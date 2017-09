Edvard Moser blir talaren

Edvard Moser og den dåverande kona hans, May-Britt Moser fekk i 2014 Nobelpris i medisin for hjerneforskinga si.

– Vi prøvde å få han til å tale på Hareidsstemna også i fjor, men då var han oppteken. Men han lova å prioritere oss i år, og den lovnaden har han halde, fortel Kari Riise.

Vår indre GPS

Edvard Moser er oppvaksen på Hareid, og budde der til han var ferdig med vidaregåande skule i Ulsteinvik.

Riise veit ikkje i detalj kva Moser vil tale om på stemnefesten laurdag 21. oktober, men ho reknar med at det i alle fall blir litt om hjerneforsking og vår indre GPS – retningssansen.

Kaia Rode og Louise Engeseth

Men det blir mange andre godbitar under stemnefesten laurdagskvelden. Blant dei unge artistane som skal opptre er Kaia Rode. Ho flytta til Ulsteinvik som 10-åring, og gjekk sist fredag vidare i The Voice. Rode song så vakkert at dommarane gret.

Eit anna talent som kjem, men i ein annan sjanger, er soprantalentet Louise Engeseth frå Volda, som har vore med i konkurransen Norske Talenter på TV2.

Av dei lokale artistane som blir med på stemnefesten er Bjørn Tore Øvrelid, alias Birdie. Rapparen frå Hareid debuterte i fjor solo med EP-en «Kongen Befala». Han rappar på brei sunnmørsdialekt.

Med på stemnefesten blir sjølvsagt også fleire lokale kor og korps.

Ketil Bjørnstad fredag

Dagen før stemnefesten, fredag 20. oktober, inntek komponisten, pianisten og forfattaren Hareidhallen, med konsert og eit miniforedrag. Bjørnstad er utdanna klassisk pianist, men gjekk etter kvart i retning mot jazz og rock. Han har samarbeidd med artistar som Anneli Dregcker, Kari Bremnes, Ole Paus og Lill Lindfors. Han debuterte som forfattar med diktsamlinga «Alene ut» i 1972, og har sidan gitt ut ei rekke romanar. No er han i ferd med å skrive på romansyklusane «Verden som var min», frå kvart tiår han har levd. 1960- og 1970-talet er alt utkomne.