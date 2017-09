Tømde Brandal for kaker

Dei sunnmørske kakeborda plar vere av ein slik storleik at det skal godt gjerast å ete opp alt. Under årets Brandalsdagar vart pågangen av kakehungrige besøkande likevel så stor at det meste av kakene gjekk ned på høgkant.

- Brandalsdagane vart ein stor suksess, seier Annika Brandal i arrangørnemnda. Ho tippar at ein stad mellom 500 og 600 har vore innom ishavsbygda som på si side har hatt massevis av aktivitetar å by på.

- For borna har det mellom anna vore hoppeslott å boltre seg i både laurdag og søndag, dei har fått høve til å ride både på levande hestar og elektriske dyr, trehjulssykkel- og kassebilløp har det vore og besøk av ambulansar og brannbilar. Ungane har storkosa seg og når ungane har det kjekt har dei vaksne det kjekt også, seier Brandal.

I tillegg har det vore ulike arrangement på Ishavsmuseet. Søndag var det lagt opp til bokbad på Kvitneset med forfattaren Ingunn Røyset og Jorun Emilie Waage, men på grunn av at Kvitneset ligg i skugge på ettermiddagane, medan Brandal søndag bada i sol, vart dette arrangementet flytta til Brandal.

- Og vi må ikkje gløyme årets viktigaste hending, nemleg fotballkampen mellom Indre og Ytre. Det er ein kamp som verkeleg engasjerer, framheld Annika Brandal. I år var det Ytre som stakk av med sigeren.

Brandalsdagane oppstod tidleg på 90-talet då idrettslaget i bygda feira jubileum. Etter nokre års pause har dagane blitt arrangert utan opphald dei siste ti åra.

- Brandalsdagane er eit treffpunkt for born og vaksne, bygdafolk og dei som kjem utabygds i frå. Samstundes får vi høve til å formidle litt av historia til ishavsbygda Brandal, avrundar Annika Brandal.