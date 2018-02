Fulle hus for Fifty Shades Freed

Kultur

Mange har vore om seg for å få tak i billettar til filmen Fifty Shades Freed, for dei to første framsyningane av filmen på Sjøborg Kino komande fredag er bortimot utselde, medan framsyninga laurdag har førebels nokre ledige plassar. I alt er det sett opp åtte framsyningar Fifty Shades Freed ved Sjøborg kino i første omgang.

Dei to føregåande filmane i Fifty Shades-serien har også vore særs populære, då særleg hos den kvinnelege delen av publikum.

I denne tredje filmen i Fifty Shades-serien møter vi Anastasia (Dakota Johnson) og Christian (Jamie Dornan), som etter å ha feira eit storslagent bryllaup no lever eit draumetilvere fylt av erotikk og luksus. Diverre er det nokon som er ute etter å hevne seg på Christian, og mørke skuggar trugar difor forholdet mellom dei to.

Filmen er basert på forfattaren E.L. James sine populære bøker.