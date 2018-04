Inviterer til vassgudsteneste

Kultur

- Vi i Ulstein sokn håper dette blir ein fast årleg tradisjon. Eg kan love at eg ikkje kjem til å gå på vatnet, men eg tenker å bruke stupebrettet på fem meter som preikestol. Eg kjem til å preike over tema om dåpen og det levande vatnet, seier sokneprest Margit Lovise Holte.

Søndag 22. april ynskjer Ulstein sokn velkomen til vassgudsteneste i det nye badeanlegget i Ulstein Arena.

Ho fortel at det vert ei kort gudsteneste.

- Så vert det sjølvsagt kyrkjekaffi på bassengkanten og bading for heile kyrkjelyden etterpå, seier soknepresten som lovar å hoppe i bassenget frå femmeteren og oppmodar elles alle til å stille til KM, kyrkjelydsmeisterskap, i vassklia.

- Kjekt initativ

Kultursjef i Ulstein kommune, Leif Ringstad, synest at dette er eit veldig kjekt initiativ frå Ulstein kyrkje.

- Vi ynskjer at fasilitetane her skal nyttast så mykje som mogleg, så dette helsar vi velkomen. Om alt fungerer bra arrangementsmessig og det ikkje blir for mykje kakesmular frå kyrkjekaffien i bassenget, så reknar eg med at dette kan bli ein fast tradisjon, seier Ringstad som lovar å stille i kyrkjelydsmeisterskapen i vassklia under kyrkjekaffien.

Flott akustikk

Organist Ståle Helvig ser fram til å høyre korleis salmesongen vil lyde i eit rom med så god akustikk. Han oppmodar alle som kan tenkje seg å spele akustiske instrument saman med han på gudstenesta på bassengkanten, til å melde seg.

- Sjølv vil eg spele på elektrisk piano denne dagen. Det vert ikkje det same som den flotte lyden av orgel i kyrkja, men det går bra for denne eine søndagen, seier Helvig. Han har allereie plukka ut «Tårnhøye bølger går» og «Anden over vatnet sveiv» som aktuelle salmar.

Kyrkjekontoret oppmodar dei som ynskjer å sitte godt under gudstenesta til å ta med solstol eller campingstol.