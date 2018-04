«Heimebane» knuser Eliteserien

Kultur

Den populære dramaserien på NRK vart sjåarfavoritten framfor toppkampen mellom Rosenborg og Molde på TV Norge søndag kveld, viser ferske sjåartal. Det skriv Aftenposten. (Ekstern lenkje).

388.000 TV-sjåarar fekk med seg episoden av «Heimebane», i tillegg til over 150.000 som har sett den via NRK sin videospelar på nett. Totalen er dermed nærmare 550.000 sjåarar totalt - så langt. Samstundes viser tala at "berre" 261.000 såg eliteseriekampen mellom Rosenborg og Molde.

«Heimebane», som har Ane Dahl Torp og John Carew i hovudrollene, har eit særs godt snitt på 517.000 sjåarar.

God mottaking for Heimebane i Berlin Publikum i Berlin lo og gret på dei rette stadene då dei fekk sjå dei to første episodane av Heimebane.

