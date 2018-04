Ein heidersmann med vonde visur

Kultur

I kveld kjem Stein Torleif Bjella med band på Sjøborg kulturhus.

Stein Torleif Bjella gjorde seg for alvor bemerka med solodebuten Heidersmenn i 2009. To år seinare kom oppfølgaren Vonde Visu som om mogleg vart endå betre mottatt enn debuten. Den nådde heilt opp til tredjeplass på VG-lista (24 veker), og sørga for at Bjella kunne kassere inn både Spellemannpris, Prøysenprisen, Bendiksenprisen og Kulturprisen for Ål kommune.

Som heilstøypt liveartist har Bjella også markert seg. På små, intime klubbscener eller på landets aller største festivalscener.

«Overveldende fantastisk, rett og slett», skreiv Dagbladet etter å ha sett Bjella på Øya i 2011 og trilla til seks på terningen. «Gleden ved å være sørgmodig», konkluderte VGs anmelder etter å ha sett han på same festival tre år seinare.

Bjella er i tillegg vokalist, gitarist og låtskrivar i poprock-bandet Tolv Volt som har gitt ut albuma Auraspray (1999) og Kalas (2003).

Det er framleis ledige billettar, så det er berre å hive seg rundt.