Prisdryss til "Heimebane"

Axel Bøyum vann prisen for beste mannlege skodespelar for si rolle som Adrian Austnes i tv-serien "Heimebane" under Gullruten-utdelinga i Bergen. Samstundes vann Ane Dahl Torp prisen for beste kvinnelege skodespelar for rolla som Helena Mikkelsen, trenaren til Varg i same serie.

Gullruten er ei prisutdeling for den norske TV-bransjen og blir arrangert for 21. gong i år.

Heimebane gjekk også til topps i kategorien "årets TV-drama" i konkurranse med mellom anna Skam.

Dermed var det produsent Vilja Kathrine Hagen til å kome på scenen for å ta imot pris. Ho takka mellom anna Norsk Toppfotball, dei norske Eliteserieklubbane og AaFK for samarbeidet.

I tillegg sa ho:

- Vi må få takke heile Ulsteinvik, og Hødd for at vi fekk lov til å invadere banen dykkar så lenge!