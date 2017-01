Er du positiv til felles fyrverkeri?

Det vanka mange lovord i samband med oppskytinga av fellesfyrverkeriet i Ulsteinvik nyttårsaftan, i alle fall frå dei som hadde høve til å oppleve dette. Det vert elles meldt om påfallande mindre oppskyting av fyrverkeri i privat regi i Ulsteinvik i høve til tidlegare år.

Tykkjer du felles fyrverkeri er vegen å gå, ikkje berre i Ulsteinvik men i andre grendalag også? Klikk deg inn på vekespørsmålet og sei kva du meiner.

Motstand mot sløkking av FM-nettet

Sist veke lurte vi på om folk var for nedstenging av FM-nettet i samband med overgang til DAB. Det var dei fleste ikkje. Berre vel 18 prosent sa at dei var for, medan 80 prosent var i mot. to prosent visste ikkje.