Omstillingvilje gir arbeidsplassar

Onsdag vart ein fin dag for mange av oss på Ytre Søre Sunnmøre. I eit uvanleg vakkert vintervêr kunne Ulstein Verft kunngjere to kontraktar: eit vindmølleskip til Acta Marine og verdas største hybridferje til Color Line. Ordretørken ved Ulstein Verft har vore langvarig og har ført til både oppseiingar og permitteringar. Det er derfor ikkje rart at jubelen stod i taket då kontraktane vart kunngjorde. Gleda er sjølvsagt størst for mange som veit at dei etter kvart vil kome i arbeid igjen, men kontraktane vil få ringverknader også til andre verksemder i regionen, og slik sett har vi alle grunn til å glede oss.

Glansdagane i olje- og offshorebransjen ser ut til å vere over, og Ulstein Group har vore nøydde til å omstille seg. Slikt tek tid, men no har Ulstein kome på glid med tekniske miljøløysingar på skip som ikkje er knytt til oljeindustrien.

Kleven er komne endå lenger i omstillinga. Konsernet har no ein ordrereserve på 11 milliardar kroner, fordelt på 19 skip. Berre seks av desse skipa er relatert til oljebransjen. No går det i ferjer, hurtigruter og fiskebåtar. Klevenkonsernet har 720 tilsette og om lag like mange innleigde.

Det høyrer med til bildet at horisonten er mørk for offshorereiarlaga. Omstillinga i denne bransjen er blytungt og førebels utan lyspunkt.

Men det må vere lov å glede seg over at maritim industri på land har tatt grep som verkar.