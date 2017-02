Bør det seljast øl på bensinstasjonen?

Bør bensinstasjonar og kioskar også få lov til å selje øl? Fleirtalet i Framstegspartiet sin programkomité ønskjer å tillate dette.

– Vi ønsker å likebehandle bensinstasjonane og kioskane med daglegvarebutikkane, seier Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for Framstegspartiet og medlem av partiet sin programkomité til avisa Vårt Land.

Han seier at målet ikkje er å auke tilgjenget, men at det handlar om prinsipp og at regelverket må tilpassast når grensene mellom særleg bensinstasjonar og daglegvarebutikkar forsvinn.

Då Stortinget i 1998 vedtok at det berre er daglegvareforretningane som skal få kommunalt løyve til å selje øl, skjedde dette mot stemmene til Høgre og Framstegspartiet, fortel NPK/NTB. No har Høgra forandra syn.

– I Noreg har vi lukkast med å ha eit klart skilje mellom bilkøyring og alkohol, som har spart mange liv. Dette vil rokke ved den politikken, seier Tone W. Trøen, helsepolitisk talsperson i Høgre til NTB.

Kva meiner du? Bør bensinstasjonar og kioskar få høve til å selje øl på lik linje med daglegvareforretningane? Klikk deg inn på Vekespørsmålet!

To av tre trur på naturlege syklusar

Fjoråret var det varmaste året som nokon gong er registrert her på kloden. Sist veke lurte vi på kva folk trur er årsaka til klimaendringane. Her syner det seg at to av tre meiner dette skuldast naturlege syklusar. 34 prosent meiner klimaendringane skuldast menneskeleg påverknad, medan seks prosent har valgt alternativet "Veit ikkje".