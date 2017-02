Bør vi avskaffe monarkiet?

Kong Harald V har nett fylt 80 år og det har ikkje mangla på gratulasjonar til den folkekjære kongen. Kongefamilien har i mange tilfelle verka samlande for nasjonen Noreg og har også verka som døropnarar for norsk næringsliv, ikkje minst når det gjeld delar av marknadane i Asia. Ein annan ting er at dersom Noreg vert ein republikk, så veit ein jo aldri kven ein får til president heller.

Mange meiner likevel at monarkiet no er klart til å kastast på historia sin skrothaug. Er det rett at nokon skal arve ein så viktig samfunnsposisjon som dette trass alt er?

