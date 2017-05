Hareid og Ulstein har til saman nesten to hundre kommunale bustader. I alle bur det nokon. Born, unge, vaksne. Familiar, einslege, åleineforeldre, busette flyktningar.

Pågangen for å få kommunalt husvære aukar, så talet på bustader burde ha vore høgare. Berre i Ulstein vart det i fjor registrert femti nye søkjarar, i Hareid nitten.

Samstundes viser tal frå Statistisk sentralbyrå at det er mange born som lever i heimar med låg inntekt. Såkalla barnefattigdom finst også på Hareidlandet, men er kanskje vanskeleg å oppdage i kvardagen.

Dette er ei viktig påminning til oss alle. Det er ikkje alle som har stabil jobb, fast inntekt og råd til å ta opp lån og kjøpe hus eller leilegheit. For mange er livet ein dagleg kamp, i eit samfunn der mykje handlar om pengar.

Difor er det gledeleg at det finst instansar som ser dei som treng å bli sett. Dei to kommunane på Hareidlandet gjer, saman med NAV, ein kjempejobb for å hjelpe dei som av ulike årsaker har problem med å kome seg inn i den private husmarknaden. Familiar, einslege, åleineforeldre, busette flyktningar.

Vikebladet Vestposten har snakka med fleire som har vorte sett og fått hjelp av kommunane. Nokre har etter ei tid i kommunal bustad fått råd til å kjøpe husværet dei har leigd. Det er også målet: Ulstein Eigedomsselskap skriv i si årsmelding at dei vil prioritere å selje til leigetakarane.

I dagens avis får du møte ein av dei som har fått hjelp til å finne ein stad å bu. Han bur i eit hus som etter planen skal rivast, men som sårt treng akutt vedlikehald.

Det prosjektet kan Ulstein kommune først ta tak i når Ulstein Arena er fullført.