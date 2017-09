Om å hjelpe i nærområdet

Valkampen går mot finale. Nokre av oss har allereie førehandsrøysta, mange andre har heilt klart for seg kva parti dei skal røyste på og atter andre sit på gjerdet; kva sak eller debatt vert utslagsgjevande? Om litt over ei veke får vi den endelege dommen over valkampen. Eg er spent på kven det norske folk har mest tillit til, kven som får sjansen til å leie oss gjennom dei neste fire åra. Ikkje minst har flyktningsaka vore tema for oppheita ordskifte, nokre av desse heilt klart over grensa til ufint munnhoggeri med lange etterspel i ulike media. Eg forstår at det er ei vanskeleg sak. Kor mange skal få kome, kven skal få kome, kvar skal vi gjere av dei som kjem, kven skal få reise på ferie og kvar, kva skal det norske samfunnet akseptere av framande uttrykksmåtar, meiningar og framtoning og korleis skal vi best ta vare på dei norske verdiane og kva er no eigentleg dei norske verdiane? Så mange spørsmål og desto fleire svar.

Det ER ei vanskeleg sak og meiningane er mange også i lokalsamfunna på ytre søre. Nokre har trua på å hjelpe i nærområda og det har jammen eg også. Eg vil gjerne hjelpe folk der dei bur og det er mellom anna her i våre lokalmiljø. Eg har respekt for at det er delte meiningar om alle desse vanskelege spørsmåla eg har nemnt tidlegare, men nokre medmenneske er allereie komne hit og bur her midt iblant oss og dei meiner eg at vi skal møte på ein god måte. Dei fleste av oss møter nokon av desse der vi ferdast, enten i nabolaget, i jobbsamanheng, på butikken, når vi hentar borna våre i barnehagen eller på skulen, i kyrkja eller rett og slett på gata.

Kvart år når våren går over i sommar dukkar innbydingane til avslutningane opp for oss som har born i barnehage og skule. Born og foreldre møter opp til felles kos og hyggje med kaffitermos og medbrakte pølser til grilling. Eg synest at dette er ei sosialt krevjande øving, men stiller sjølvsagt opp når det blir forventa av meg. Det kan fort bli kleint når ein skal kose seg saman med folk ein ikkje kjenner så godt og kanskje ikkje har så mykje til felles med heller, sånn eigentleg.

Eg er ikkje særleg god på tomprat og konversasjon, det skal eg vere den første til å vedgå, men heldigvis har eg ein husbond med større sosiale evner enn det eg har sjølv. Overlevingsstrategien min på desse arrangementa er å raskt speide etter eit kjent ansikt, for så å sikre meg ein plass saman med den eg kjenner frå før. Så kan vi ete pølsene våre i lag og smile litt til dei vi ikkje kjenner så godt over kaffikoppen. Ikkje slik med husbonden, han kan snakke med alle og for nokre år sidan hang eg litt etter og han fekk ta føringa på kvar vi skulle sitje. Eg vart mildt sagt overrumpla over valet og for å seie det rett ut litt småirritert der eg utan førehandsvarsling sat omgitt av skaut og framande tungemål, langt unna dei to mødrene eg kjende litt frå før.

Det vart den trivelegaste sommaravslutninga eg har vore på. Smil, fingerspråk og stotrande engelsk frå begge kantar, litt norsk innimellom. Og så maten då; grilla kyllinglår, grillspyd med grønsaker og lam, hummus og salat. “Ver så god, smak!”, sa det frå fleire kantar og pølsene våre kom aldri opp av kjølebagen, det gjorde derimot sjokoladekaka og eg hausta anerkjennande ord og nikk for bakekunsten.

Eg lærte jammen fleire ting denne sommarettermiddagen. At det å bevege seg litt ut av komfortsona kan vere fint og lærerikt, at det framande kan vere vel så bra som det trygge og kjende og at nordmenn på sommaravslutning ikkje kan mykje om grillmat! Og ikkje minst fekk det etterverknader i form av at vi som hadde delt mat og smil i fellesskap rundt dette bordet møter kvarandre som venner når vi no i ettertid møtest i lokalsamfunnet.

Eg snakka med ei ung kvinne som hadde budd i Noreg i tre år. Ho var åleinemor til ein liten gut og ho hadde ingen slektningar i live, så vidt ho visste. Heilt åleine i verda med andre ord, smak litt på det. “Eg er så takknemleg for at eg får bu i dette landet”, sa ho til meg, “men eg forstår ikkje korleis eg skal bli kjend med nokon her. Korleis skal eg få meg ein venn? Ingen ser på meg og ingen helsar på meg når eg går på gata. Eg kjenner meg usynleg.” Det var vondt å høyre, for den kjensla unner eg ingen. Kva gjer det med eit menneske å kjenne seg usynleg? Kva gjer det med denne unge kvinna si evne til å vere mor? Kva gjer det med sonen hennar at mor kjenner seg usynleg og heilt åleine i verda? Eg har ikkje tru på at dette er måten å byggje gode samfunnsborgarar som ynskjer å bidra i samfunnet vårt.

Vi har heldigvis allereie nokre gode arenaer der ein kan byggje fellesskap og nettverk på tvers av bakgrunn, etnisitet, kultur og status. I Ulsteinvik har Ulstein sokn i mange år drive open barnehage der foreldre som er heimeverande kan kome saman med borna sine og møtest til leik, aktivitet og fellesskap fleire gonger i veka. Eg veit at dette arbeidet har vore avgjerande for at mange som er nye her i landet har fått eit nettverk for seg og familien sin og slik lagt eit godt grunnlag for livet som skal levast her. Ikkje berre dei som er nye i landet forresten, også for innflyttarar frå andre kantar av landet har dette vore eit godt integreringstiltak, har det blitt meg fortalt.

På same måte har idrettslaget Hødd no eit nystarta prosjekt saman med Ulstein kommune der inkludering av born og foreldre med flyktningbakgrunn står på agendaen. Målet er å bruke eksisterande arenaer som finst knytt til det frivillege arbeidet i Hødd og få med fleire frivillege hender. Hødd har gjennom mange år inkludert born og unge med flyktningbakgrunn i arbeidet sitt og no vil ein i tillegg arbeide meir målretta for å få med også foreldra. Den norske dugnadskulturen er ikkje alltid så lett å forstå seg på for den som kjem utanfrå, så dette synest eg høyrest spennande ut. Fotballglede og -engasjement er eit universelt språk som kan vere med på å bryte ned barrierar som vi veit finst mellom oss.

Uansett kva som vert valresultatet om ei vekes tid, håper eg at vi kan byggje trygge lokalsamfunn saman, med gode nettverk for alle born og unge som veks opp her. Eit hei og eit smil kan utgjere ein stor skilnad for den som kjenner seg usynleg.