– Ikke noe med kampsport å gjøre

Meiningar

Varg Kampsport og Fitness har bistått politiet i å få klarhet i enkelte hendelsesforløp, og gitt en kvalifisert analyse av videomateriale. Vi har et godt samarbeid med politiet, og er glade for det vi kan bidra med.

Et av Vargs vedtekter er å bidra til et tryggere og bedre lokalmiljø, gjennom å gi et tilbud som først og fremst er trygt, men også appellerer til et bredere spekter enn idrettslinja på VGS. Derfor var det naturlig for Varg å ta kontakt med politiet, og bistå med det vi kan.

Ingen av Vargs medlemmer er involvert i hendelsen politiet nå etterforsker, og Vargs rolle er utelukkende konsulterende. Dersom personene i dette miljøet ønsker å kalle seg kampsportutøvere, så har de misforstått. En beltegrad skal fortjenes hver dag etter oppnåelse, og er ikke noe man eier. Det de driver med er ren vold, og har ingen rot i noen form for idrett. Verken kampsport eller annet.

Det blir helt feil å kalle disse kampsportinteresserte, ettersom det tydelig kun er volden som inspirerer dem. Kampsport er kontrollerte teknikker, rettet mot en likeverdig motstander, hvor ære og respekt er grunnpilaren i utdanningsløpet. Mennesker som planlegger å slåss, uten regler eller respekt for motparten, er ingenting mer enn voldsmenn.

Opplæring i etikk og moral er viktig i Vargs kursing av enkeltindivider, bedrifter og medlemmer. Dette er også en kvalitetssikring, ettersom typen mennesker denne saken omtaler, å fort vil falle av. De har, sett fra erfaring, ikke den mentale utholdenheten som må til for å bli dyktig nok i sin idrett. Derfor er det enklere å ty til denne type handlinger.

For hver kamp og turnering en utøver går, så trenes det mellom 150 og 200 timer, pluss 100-150 timer egentrening. Man kan spør seg hvor mye innsats disse personene har lagt ned? Eller hvor mye de er villig til å legge ned?

Varg har to avdelinger, 7 disipliner, 140 medlemmer fra alle samfunnslag. Tidligere rusmisbrukere, tidligere kriminelle, alenemødre, alenefedre, arbeidsledige, ingeniører, elektrikere, studenter, fiskere, miljøarbeidere, kommunalt ansatte, og mange mange flere. Alle er vi assimilerte til en felles enhet, hvor gjensidig respekt og glede over idretten står aller høyest. Ingen er å finne i det diskuterte miljøet.

Det viktigste man kan gjøre for ungdom og voksne, som har større og mindre utfordringer i livet, er å gi de en tilhørighet. Et sted hvor man kan møte venner, ta del i et mangfold, le en hel del, gråte litt, og et sted hvor døren alltid er åpen. Dette burde for lengst vært en større satsing fra kommunens side.

Stigma og generalisering tilhører fortiden og puritanere - Fremtiden tilhører det ærlige felleskap.

Varg Kamsport og Fitness