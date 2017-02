- Vi vil vere eit inkluderande trusfellesskap

Dette innlegget frå sokneprestane i Ulstein og Hareid stod på trykk i laurdagsutgåva av Vikebladet Vestposten:

Angåande Kyrkjemøtet sitt vedtak av liturgi for vigsel av likekjønna i Den Norske Kyrkja

Kyrkjemøtet vedtok den 30.januar ei innføring av liturgi for vigsel av par av same kjønn. Dette er eit vedtak som for nokon er ei lette og ei glede, og for andre er dette eit vanskeleg vedtak som har ført med seg sorg og usikkerheit.

Kyrkjemøtet sitt vedtak er utforma slik at det jamstiller den nye liturgien med vigselsliturgien frå 2003. Vedtaket sin ordlyd og framstilling peikar på eit ønskje om å møte alle menneske med respekt, og at det er rom for å stå for si overtyding. Dette betyr at det i Den norske kyrkja skal vere rom for begge syn på likekjønna ekteskap utan at dette er kyrkjesplittande. (Jfr. KM 17/16).

I praksis vil Kyrkjemøtet sitt vedtak bety at alle par, både av ulikt og av same kjønn, kan gifte seg i sin lokale kyrkjelyd. For alle sokn er det slik at dei som ønskjer å gifte seg må ta kontakt med det lokale kyrkjekontoret og avtale dato for bryllaupet, så vil dei ulike instansane sørgje for at der vil vere prest og andre kyrkjelege til å utføre vigselen.

Det vil, slik det alltid har vore, vere prosten sitt ansvar å sørgje for at det er ein prest som kan forrette vigselen. På same måte er det den lokale kyrkjeverjen som vil sørgje for at det er andre kyrkjelege tilsette som bistår til ein kvar vigsel.

Våre sokn ønskjer å vere eit inkluderande trusfellesskap med rom for ulike syn på likekjønna ekteskap. Presteskapet er difor opptekne av at vi møter kvarandre med respekt, omtanke og audmjukheit.

Den norske kyrkja ønskjer å jobbe vidare for ei einskapleg kyrkje der evangeliet samlar oss kring døypefonten og nattverdsbordet, med rom for ulike syn på enkeltsaker. Dette fellesskapet er ein stad med plass til både sorg og glede, og ein stad med plass til både born, ungdom, vaksne og eldre. Dette vil vi som prestar og andre kyrkjeleg tilsette i Ulstein og Hareid framleis jobbe og leggje til rette for framover.

Til opplysning så er det slik at ingen av dei tilsette i verken Ulstein eller Hareid sokn har vurdert å seie opp si stilling basert på kyrkjemøtet sitt vedtak.

Leidulv Grimstad

Sokneprest i Hareid Sokn

Margit Lovise Holte

Sokneprest i Ulstein sokn

Jørgen Skogestad Kleiven

Kapellan i Ulstein sokn