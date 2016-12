Ønskjer å opne pastarestaurant

– No jaktar vi på dei rette medarbeidarane som kan vere med på å drive restauranten på Blåhuset, fortel Knut Kleiven.

Med rett mannskap på plass er han er klar til å gå inn som franchisetakar på det som kan verte den første restauranten i kjeda Pastabakeren som vert etablert utanfor Stavanger/Sandnes-området.

Berre folka som manglar

– Lokala i andre etasje på Blåhuset står klare til å verte ominnreidde til restaurantdrift. Det einaste vi manglar er personalet. Får vi på plass dei rette folka er det berre å trykke på startknappen. Vi ønskjer å starte opp først best, seier Kleiven som fortel at dersom alt klaffar kan dei starte opp allereie 1. mars.

I første omgang annonserer dei no etter restaurantsjef og ein til to restaurantmedarbeidarar.– Restaurantsjefen vil kunne få høve til å gå inn på eigarsida dersom dette skulle vere av interesse, opplyser Knut Kleiven.Restauranten vil ha plass til rundt 50 personar og får utsikt mot sjøen. Menyen vil omfatte varme og kalde pastarettar i tillegg til pizza og sandwichar. Det vert også take-away.Knut Kleiven fortel at eigarane av Blåhuset, Ulsmo, har vore svært hjelpsame med å få på plass eigna lokale og setje desse i stand.– Både vi og Blåhuset er interesserte i å få i gang restauranten snarast råd, seier han.

Ombyggingar

Andre etasje på kjøpesenteret har vore gjennom ein del ombyggingar i haust. Dette inneber mellom anna at det er tatt ned ein del vegger og skapt eit ope vrimleområde med høve til å setje seg ned. Restaurantlokala vil vere i tilknytning til dette området. I tillegg vil restauranten få ein alternativ inngang slik at den kan halde ope også når kjøpesenteret er stengt, dersom det skulle verte behov for det.

Når eventuelle tilsetjingar er gjort, er planen er å ta med seg medarbeidarane til Stavanger for å sjå nærare på Pastabakeren sine restaurantar der og setje seg nærare inn i konseptet.

Pastabakeren er ei restaurantkjede som vert drive på franchise-basis. Det er elles dei same gründerane som står bak denne kjeda som i si tid starta Pizzabakeren. Pizzabakeren starta opp med take-away i Ulsteinvik i slutten av september.