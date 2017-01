Kansellerer kontrakt

- Bestillar har mislegheldt betalingsplikta, og Havyard har difor bestemt å kansellere kontrakten. Havyard vil krevje erstatning for økonomisk tap, samt forsøke å oppnå eit dekningssal for skipet, skriv Havyard Ship Technology AS i ei børsmelding.

Men, kanselleringa vil ikkje gi alt for store konsekvensar for verftet i Leirvik, som er eigd og drifta av Fosnavåg-baserte Havyard.

- Kanselleringa vil ikkje medføre netto resultatmessige konsekvensar for rekneskapsåret 2016/17. Innbetalte forskuddsterminar forventast å dekkje berekna tap per i dag, men eventuelt framtidige tap vil vere avhengig av ny kontraktpris for prosjektet ved dekningssal, skriv selskapet vidare.