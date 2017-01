- Eit solid klapp på skuldra

- Dette var veldig kjekt og veldig hyggeleg. Det er stort og ærefullt for eit lite distriktshotell ute i havgapet. Det seier også noko om at det vi gjer er rett og riktig, seier hotelldirektør ved Thon Hotel Fosnavåg, ulsteinvikaren Gunther Dahler.

Det er 60.000 av reisebyrået Berg-Hansen sine kundar som har stemt på dei ulike hotella, frå Kristiansand i sør til Honningsvåg i nord. På topp hamna flaggskipet til Thon i Norge, Thon Hotel Rosenkrantz i Oslo, medan Thon Hotel Fosnavåg fekk ein svært respektabel sjuandeplass.

- Det som gjer dette ekstra stort for oss er at Berg-Hansen er uavhengige. Dei er ikkje lenkja til nokon av kjedane. Difor kjennest denne plasseringa reell og virkeleg, seier Dahler og legg til:

- Det vi ser er at denne plasseringa heng saman med det vi ser på Booking.com, Tripadvisor og internt i Thon-systemet. Internt i Thon har vi vore på topp 3 det siste året, som også er veldig sterkt.

Kjekt å bli sett

Hotellet er no stengt i nokre dagar til, og har hatt stengt for ordinær hotelldrift ei lita stund over juleferien.

- No driv vi mest med vedlikehald, så her er nokre tilsette på jobb. Men, det er klart, då vi fekk beskjeden frå dei som sit på hovudkontoret i Oslo i går, vart det super stemning her. Då blei det hektisk telefonverksemd, mailar i hytt og pine og mykje glade ansikt å sjå. Det var lett å sjå at dei tilsette var stolte over dette. Dei meiner det same som meg, at det er veldig kjekt å bli sett, også på denne måten, seier Dahler.

- Vi klarer å hevde oss

Hotelldirektør Dahler meiner at dette viser at Thon Hotel Fosnavåg har gjort mykje rett.

- Vi klarer blant anna å hevde oss mot dei store byhotella. Det er godt å vite at gjestar frå både fjern og nær set pris på oss. Eg trur også suksessen vår heng litt saman med det reiselivs-Norge indikerte for sommaren i fjor, at endå fleire ønskjer å oppleve det genuine, det ekte. Det er det inga tvil om at vi har i Fosnavåg. Vi er også flinke til å dyrke det. Samanliknar vi oss til dømes med Thon Hotel Lofoten, som blei nummer to på denne lista, og når vi veit kva dei har fått til, så ser vi kva vi kan oppnå ein gong i framtida, seier Gunther Dahler.

Han fortel at han og dei andre tilsette har fått mange positive tilbakemeldingar frå leiinga i hotellsystemet til Thon. Han vil også drage fram eit anna Thon-hotell som kom seg på topp ti-lista.

- Det er stor stas når vi klarer å få med Kautokeino også, eit hotell som også klarer å fange det ekte og genuine. At to så små hotell, i Kautokeino og Fosnavåg, kjem seg inn på ei slik liste, det betyr mykje for reiselivet i heile Norge.