Jaktar på kandidatar til Fylkeprisen Årets Bedrift

Kleven Maritime vart tildelt fylkesprisen Årets Bedrift 2012, medan Odim fekk denne utmerkinga for 2008. Ulmatec Pyro i Søvik, der Ulmatec er hovudaksjonær, vart kåra til Årets Bedrift 2014. No er fylkeskommunen på jakt etter fleire kandidatar til fylkesprisen Årets Bedrift. Ønsket er å motivere og inspirere næringslivet i fylket til innsats for samfunnet.

- Det kan vere bedrifter som i løpet av 2016 har gjort ein ekstra innsats på innovasjon og nyskaping, kompetanse- eller organisasjonsutvikling eller som har klart å skape positive ringverknader for omverda, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad i ei pressemelding frå Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Ho fortel vidare at kandidatane kan kome frå alle bransjar innan industri, handverk og sørvis.

- Det er stor omstillings- og nyskapingsevne i vårt fylke, og vi håpar det kjem inn mange forslag, seier ho.

Det er likevel nokre kriteria som vil verte lagt vekt på, til dømes kva rolle verksemda har i den regionale næringsutviklinga med tanke på mellom anna innovasjon, sysselsetjing og ringverknader i lokalsamfunnet og regionen. Det vil også bli gjort vurderingar av økonomi, miljøprofil og organisasjon.

Fristen for å sende inn forslag er 3. februar.

Det er regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal som få æra av å kåre vinnaren. Prisen vert delt ut i april på fylkestinget.

Sidan 2001 har seks sunnmørsbedrifter og ni bedrifter frå Nordmøre og Romsdal fått prisen.

Tidlegare vinnarar av Fylkesprisen Årets Bedrift

2015: Slettvoll Møbler AS, Stranda kommune

2014: Ulmatec Pyro AS, Haram kommune

2013: Rindalslist AS, Rindal kommune

2012: Kleven Maritime AS, Ulstein kommune

2011: Arvid Gjerde AS, Rauma kommune

2010: Gjøco AS, Gjemnes kommune

2009: Saferoad AS, Ørsta kommune

2008: Odim AS, Hareid kommune

2007: Brunvoll AS, Molde kommune

2006: Haugen Bok AS, Volda kommune

2005: GC Rieber Oils AS, Kristiansund kommune

2004: Hydro Aluminium Sunndal AS, Sunndal kommune

2003: Hustad Marmor AS, Fræna kommune

2002: Berg Jacobsen Gruppen AS, Molde kommune

2001: I.P. Huse AS, Sandøy kommune