Unormalt varmt i desember

Gjennomsnittstemperaturen låg 4,6 grader over normalen i desember, viser ferske tal frå Meteorologisk institutt.

Månaden er blant dei 10 mildaste desember-månadane i ein serie som går heilt tilbake til 1900.

Målestasjonane med høgaste gjennomsnittstemperatur for desember var Ytterøyane fyr i Flora, Sogn og Fjordane som registrerte 7,3 plussgrader (3,6 over normalen). Svinøy fyr i Herøy, Møre og Romsdal med 7,2 plussgrader (3,3 over normalen) og Fedje i Hordaland med 7,1 plussgrader (3,5 over normalen).

Desember 2016 vil også gå inn i historia som ein av dei våtaste månadane. Desember var inne på topp ti-lista blant alle desembermånadar sidan 1900 når det gjeld regnmengde.