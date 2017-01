200 søkjarar på fem jobbar

Over 200 personar håpar på å få ei av dei fem stillingane Kleven-konsernet har lyst ut.

Kleven Verft og Myklebust Verft, som begge er eigde av Kleven-konsernet, tilset no nye folk i staden for å nedbemanne, i motsetnad til mange andre i bransjen, skriv NRK.

HR-sjef i Kleven Verft Kathrine Holstad meiner at 200 namn på 5 stillingar er god respons.

– Nokre av stillingane krev spesialisert fagkompetanse som gjer at vi reknar med at det ikkje blir så høge søkartal. Vi skal ikkje vekse i volum, men desse utlyste stillingane er nøkkelroller for å sikre rett kompetanse. Så det viktigaste for oss er at vi har relevante og kvalifiserte søkarar, og ikkje nødvendigvis kvantitet, seier ho til NRK.