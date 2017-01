Frå olje til fisk

I 2016 var det for første gong på 20 år at det var ein auke i talet på fiskarar. Frå 2015 til 2016 hadde talet på fiskarar auka frå 11.130 til 11.244.

Det mest spesielle med denne auken er at førti prosent av dei nye fiskarane er under 30 år. Det viser tal frå Fiskeridirektoratet.

I Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland har det vore ein auke på til saman 97 fiskarar.

– Gode framtidsutsikter er det viktigaste vi kan gjere for å sikre rekruttering. Denne regjeringa har store ambisjonar for sjømatnæringa framover og då er attraktive arbeidsplassar veldig viktig for å tiltrekke seg dei beste folka, seier fiskeriminister Per Sandberg i ei pressemelding frå Nærings- og fiskeridepartementet.

Frå olje og gass til fisk

Han har også fått sterke signal om at dei som misser jobbane sine innanfor olje- og gassnæringa, finn vegen over til fiskeri.

– Det er flott at folk fra oljenæringa finn vegen til fiskebåtane. Det stemmer også med rapportane eg får frå fiskebåtreiarlaga, som opplever ein enorm pågang frå dyktige folk som vil inn i næringa, seier Sandberg.