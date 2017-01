Kystverket gir grønt lys

Skipstunnelen vil koste 2,5 milliardar kroner å byggje, og blir vurdert som samfunnsøkonomisk ulønnsam, men får likevel grønt lyst frå Kystverket.

Reguleringsplanen for prosjektet blei torsdag lagt fram av Kystverket.

– Dette er utruleg stort for regionen og det betyr mykje for tryggleiken til dei som passerer forbi her. No er det berre tida og vegen fram til vedtaket i juni, seier ordføraren i Selje, Stein Robert Osdal, til NRK.

Kystverket reknar med at det vil ta tre til fire år å fullføre bygginga av tunnelen, og arbeidet kan faktisk ta til om litt over to år, dersom politikarane bestem seg.