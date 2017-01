Mæland markerte starten på Navigator-bygginga

- I dag har vi markert ein milepåle i Island Navigator-prosjektet! skriv Island Offshore på sin Facebook-konto.

For næringsminister Monica Mæland var nemleg til stades i Japan tysdag, der ho høgtidleg sette i gong brenninga av stålet til Island Navigator, saman med Parliamentary Vice-Minister Mr. Yasutada Ohno, Ministry of Land, Infrastructure, Transport And Tourism, eller næringsministeren i Japan, med andre ord.

Administrerande direktør i Ulsteinvik-baserte Island Offshore, Håvard Ulstein, var også til stades under den historiske hendinga ved Kawasaki-verftet i Kobe i Japan.

Rolls-Royce-design

Bore- og subseafartøyet UT 777 CD blir 169 meter langt og 28 meter breitt. Det er teikna av Rolls-Royce på Sunnmøre, i samarbeid med Island Offshore. Fartøyet kan nyttast til alt i frå subseaoperasjonar til toppholsboring, men kan også konstruerast om til eit lett brønnintervensjonsskip.