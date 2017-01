Frå to til eitt skift på Eggesbønes

Marine Harvest reduserer filetproduksjonen og går over frå to til eitt skift ved lakseslakteriet på Eggesbønes i Fosnavåg. Det skriv Nett.no.

Kommunikasjonsjef Eivind Nævdal-Bolstad fortel til næringslivsportalen at kuttet i filetproduksjonen er ein direkte konsekvens av at etterspurnaden etter laksefilet er betydeleg redusert.

- Tidlegare har vi delar av året køyrd med to skift for produksjon av filet, men det er det ikkje grunnlag for lenger, seier Nævdal-Bolstad til Nett.no.

Ikkje konsekvensar for dei faste

Kommunikasjonssjefen fortel at omorganiseringa av arbeidsstokken ved verdas største lakseslakteri ikkje får konsekvensar for dei som jobbar fast på fabrikken på Eggesbønes.

- Til produksjon av filet på to skift har vi i stor grad nytta oss av innleigd personell frå bemanningsbyrå, fortel Nævdal-Bolstad til Nett.no.

Det vil framleis vere kring 200 tilsette ved fabrikken.