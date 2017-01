Rolls-Royce-tilsette får sluttpakketilbod

Til Sunnmørsposten kan kommunikasjonsdirektør Anette Bonnevie Wollebæk bekrefte at Rolls-Royce Marine-tilsette i Norge no får tilbod om å søkje sluttpakke, alle som ein. Men ho fortel også at det er ei frivillig ordning.

Tilbodet gjekk først ut måndag, og vil vere gjeldande fram til og med 12. februar. Alt etter kva ansiennitet og alder ein har, kan ein få mellom tre og sju månadars etterløn utanom oppseiingstida.

I starten av desember kom den triste nyheita om at Rolls-Royce sin globale marinedivisjon skal kutte 800 tilsette i løpet av første halvår 2017. Sluttpakkane som no blir tilbydde, trer i kraft allereie 1. mars.

1.650 av dei tilsette i Rolls-Royce Marine, jobbar i Norge.