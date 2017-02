Vil bygge om supplyskip til luksusyacht

Det var Bergens Tidende (Abonnement) som først skreiv om saka, og seinare har også næringslivs-nettavisa Maritime.no slengt seg på. Eigarane av skipet Brage Supplier, Brage Supplier KS, ønskjer å konvertere om plattformforsyningsskipet, som i dag seglar på kontraktar i Nordsjøen, til ein luksusyacht. Det i samarbeid med den Monaco-baserte superyacht-designaren Stefano Pastrovich. Skipet ligg ute til ein prislapp på 700 millionar kroner, men då som ferdigbygd luksusyacht.

Eigarane av skipet er nærmare bestemt dei bergenske skipsinvestorane Sigfinn Bartz-Johannessen, Thorolf Hestness, Espen Galtung Døsvig, Johan Odvar Odfjell, Grieg-familien, samt nokre mindre investorar. Det ifølgje Maritime.no.

Kleven blir nemnt

Brage Supplier blei levert frå eit indisk verft, Cochin Shipyard Ltd., i 2011.

Til eit eventuelt ombyggingsoppdrag blir Kleven Verft no dradd inn som ein mogleg aktør for jobben. Det var superyachtnews.com som aller først skreiv om planane til bergensarane, og nettsida viste til tre moglegheiter når det kom til verft som kunne ta på seg jobben. Ifølgje nettstaden kan Kleven Verft ta jobben for rundt 80 millionar euro (700 millionar kroner), og gjere den på under to år, Vard for rundt 77 millionar euro og det kroatiske verftet Viktor Lenac, for 66 millionar kroner. Men, dette er sjølvsagt berre spekulasjonar. Det er Simon Møkster Shipping AS som driftar skipet i dag.

– Det er tøffe tider i offshorebransjen, og vi er nøydde til å tenkje alternativ, sjølv om det mest realistiske er at vi fortset å jobbe i Nordsjøen, seier Thorolf Hestness, styreleiar i Brage Supplier KS, til Maritime.no.