Farstad blir del av Solstad Farstad

Måndag gjorde Farstad det kjent gjennom ei børsmelding at reiarlaget har slår seg saman med Solstad og Deep Sea Supply. Med det går både Kjell Inge Røkke (Solstad/Aker) og John Fredriksen (Hemen Holding/Deep Sea Supply) tungt inn i det Ålesund-baserte, til no hovudsakleg familieeigde reiarlaget. Farstad-familien vil framleis ha ein eigardel i selskapetm når det blir eit dotterselskap under Solstad Farstad-namnet. Offshore-giganten som no blir skapt vil ha ein samla flåte på heile 154 skip, og blir Norges desidert største offshorereiarlag.

Aker-eigde Solstad Offshore har frå før av tatt kontroll over Fosnavåg-baserte Rem Offshore, og held altså no fram si overtaking av offshoretonnasje på Sunnmøre. Med nye interessentar i selskapet blir hovudkontoret til Farstad flytta til Skudeneshavn på Karmøy i Rogaland, og fleire, inkludert NHH-professor Ola Grytten fryktar at arbeidsplassar kan gå tapt. Den nye gruppa ser som sagt ut til å få namnet Solstad Farstad.