- Vi vil bli ein betre og tryggare arbeidsplass

Havila Shipping ASA har som første reiarlag på Sunnmøre blitt ISO-sertifisert etter den nyaste standarden. Diplomet blei avlevert reiarlaget 3. februar i år.

Til trass for dei tøffe tidene har reiarlaget nytta tid til å forbetre interne prosessar, for å med det styrke moglegheitene for å få nye jobbar i konkurranse med andre offshorereiarlag.

To oppdaterte ISO-standardar

Harald Stenersen, HSEQ-sjef i reiarlaget (HSEQ er helse, sikkerhet, miljø og kvalitet) er godt nøgd med å få dette på plass. Reiarlaget er no sertifisert etter ISO-standardane ISO 9001 og ISO 14001.

- Det er fleire fordelar med ei slik sertifisering. Den vil gje oss ei meir straumlinjeforma, miljøvennlig og effektiv drift. Det vil betre våre operasjonelle resultat, gje oss finansielle fordelar, reiarlaget blir ein tryggare og betre arbeidsplass og det vil gje våre kundar ein garanti for at dei produkta vi leverer er av ypparste kvalitet, seier Harald Stenersen.

Havila Shipping ASA ble første gang sertifisert i 2007. Nå er de altså sertifisert etter 2015-standarden, som er den nyeste.

Dette består dei to ISO-standardane av:

ISO 9001: Standard for kvalitetsstyring basert på åtte prinsipp; Kundefokus, leiing, medarbeidarane sitt engasjement, prosessorientering, systemorientert leiing, kontinuerleg forbetring, faktabaserte beslutningar og partnarskap med leverandørane.

ISO 14001:

Miljøstandard som er etablert for å minimere negativ påverknad på miljøet (med tanke på forureining til luft, vatn eller land), ved å akseptere lovar og reguleringar, samt ha eit fokus på miljøstyring.