Fosnavåg-reialaget Havila Shipping ASA har fått på plass ei 7-års-kontrakt, med høve til forlenging på til saman fem år, med Statoil for skipet «Havila Troll». Dette er det andre skipet Havila Shipping har fått lengre kontraktar på i løpet av dei siste vekene.

For tre veker sidan var det Subsea-skipet «Havila Subsea» som kunne kaste trossene og setje i gang arbeid for Reach Subsea med ei kontrakt på tre år og ei mogleg forlenging på to år. No er RRV-skipet «Havila Troll» skip nummer to som er sikra arbeid i mange år framover.

Administrerande direktør Njål Sævik i Havila Shipping ASA er nøgd med å få på plass to lange kontraktar, fortel reiarlaget i ei pressemelding. Her heiter det at Havila Shipping er mellom dei reiarlaga med høgast prosent kontraktsdekning, og desse to kontraktene bidreg godt med å få selskapet gjennom dei veldig krevjande tidene i bransjen:

- Eg er svært nøgd med å få på plass nok ei langsiktig kontrakt for eit av skipa våre. Eg kan ikkje oppgi nokon tal, men berre understreke at i slike tider som vi har no, er dette ei kontrakt vi er nøgde med, understrekar Sævik.

Havila fortel at historia til «Havila Troll» er ganske spesiell. Ho gjekk direkte frå verftet til arbeid for Hydro, seinare StatoilHydro), der ho fekk ei 10-årskontrakt med tre to-års opsjonar. To av desse vart brukt. No går ho på ei ny kontrakt i sju år. Når dei sju åra er over, har skipet til saman 21 år med kontrakt og vert forlengingane brukt vert det i alt 26 år med kontrakt.