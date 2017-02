Erna rosa den maritime klynga

Passande nok var det redningsskøyta RS "Idar Ulstein" som skyssa statsminister Erna Solberg (H) og hennar følgje frå Søvik til Ulsteinvik tysdag, og Solberg kunne nok ikkje forventa noko betre reisevêr enn det ho fekk på veg sørover kysten. Ho steig i land på kaia på Ulstein Verft, der to av borna til nettopp Idar Ulstein, Gunvor og Tore, tok ho i mot. Høvesvis konsernsjefen og visekonsernsjefen i Ulstein Group viste statsministeren vegen til det flotte offshorevindfartøyet verftet er i ferd med å ferdigstille. Eit fartøy som skal gå på kontrakt for Siemens, men som er eigd av reiarlaget Bernhard Schulte og drifta av Windea.

Om bord i fartøyet fekk Solberg sjå både brua, den spesielle hekken X-Stern og fleire rom. Som avslutning fekk Solberg og følget hennar lunsj og tid til eit møte med representantar frå den maritime næringa på Sunnmøre, til dømes konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen, og administrerande direktør i Farstad, Karl Johan Bakken. Her var også Ulstein-ordførar Knut Erik Engh (Frp), Hareid-ordførar Anders Riise (H), stortingsrepresentant Helge Orten (H) og fleire andre lokale representantar frå Høgre med.

Frå Haram til Ulstein

Statsministeren var først på dagen med som innleiar under Haramkonferansen i Brattvåg. Her kunne ho fortelje at regjeringa no ønskjer å gje eksportfinansiering til norske kjøparar av havmerder og krillfiskebåtar. Like etter kunne Knut E. Sunde frå Norsk Industri presentere nyheita om at Aker Biomarine ønskjer å byggje eit krillfartøy ved Vard-verftet i Brattvåg til ein verdi av 1 milliard kroner.

Vel framme i Ulsteinvik fortalde Solberg mykje av det samme til Gunvor og Tore Ulstein som ho gjorde til tilhøyrarane under Haramkonferansen. Regjeringa, med Solberg i spissen, ønskjer å rette sterkare fokus på arbeidsløysa, som er høg innanfor den olje- og gassrelaterte næringa. Men, ho presenterte også tre satsingspunkt. At ein skal vere grønare, smartare og meir nyskapande. Dette var uttrykk Solberg meinte var viktig å ha med seg for å utvikle næringslivet vidare.

- Det er viktig å møte næringslivet der det er. Her i Ulsteinvik har det, og er det framleis store utfordringar knytte til arbeidsløyse og permitteringar, akkurat slik som i Haram. Heile omlegginga og utfordringane som kjem av ein oljepris som halverar seg to gonger, er det lett å sjå konsekvensane av, diverre. 50.000 færre tilsette innanfor olje- og gassnæringa her til lands seier sitt, og dette er heilt klart utfordrande for samfunnet, seier statsminister Erna Solberg til Vikebladet Vestposten.

Rosar Ulstein og klynga elles

Statsministeren meiner Ulstein, som nettopp kapra to nye viktige kontraktar, har gjort ein bra jobb for å omstille seg.

- Dei satsar og investerar. Dei investerar i sine tilsette, dei har vore flinke til å nytte seg av ordningane vi har ordna til, og har spanande konsept på gong og somme som allereie er i gong. Dette gjeld også næringa elles, seier Solberg og peikar over Lyngnesvika mot Kleven Verft.

Ho har også registrert at Ulstein framleis har mange permitterte og har vore nøydde til å seie opp tilsette, noko andre verksemder i regionen, til dømes Rolls-Royce, også har gjort og vil komme til å gjere. Solberg fortalde under rundturen på båten at regjeringa har prøvd å hjelpe til så godt dei kan innanfor rammene sine.

- Vi har vridd fram ein del midlar til vedlikehald, og bygging av nytt skip for Kystverket, samt at vi har lyst ut anbod for bygging av nye kystvaktskip, to år før tida. No er det ikkje så veldig mykje meir vi kan gjere direkte inn mot verftsnæringa i denne omgang. No meiner vi det er betre konkurransevilkår for norske verft, og det gjeld for kvart einskild verft å vinne fram med konsepta sine, seier Solberg.

Grønare løysingar

Statsministeren har også orientert seg godt kring Ulstein si største nyheit i det siste, nemleg intensjonsavtalen med Color Line om bygging av det som vil bli verdas største hybridferje.

- Det blir veldig, veldig bra. På ferjesida blir det no lagt ut anbod som i og for seg er skreddarsydde for dei verfta som jobbar med betre og grønare løysingar for skipsfart. Det er ei vinnaroppskrift for Norge og norske verft å vere tidleg på denne ballen, seier Solberg og legg til:

- Men så må vi også vere veldig klar over at dette også fører til utfordringar. Vi må ikkje gå for raskt fram heller. Ny teknologi og raskare anbod gjer kostnadane høgare, og no gjeld det for oss i regjeringa å jobbe for å til dømes halde billettprisane for reisande nede.

Ønskjer nær kontakt med næringslivet

Tysdagens besøk er ikkje første gongen Erna Solberg har vore på Ulstein Verft, for både der og på Kleven Verft har ho vore tidlegare. Igjen hausta statsministeren lovord frå Ulstein-familien, noko ho sat stor pris på.

- Vi ønskjer å ha nær kontakt med næringslivet, for å få vite kva som skjer i marknaden. Då er det vår haldning at vi ønskjer å bidra til omstillingane næringslivet må ta, bidra til at dei kan nå nye marknadar.