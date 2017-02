Regjeringa vil ha Noreg i førarsetet til havs

Noreg er på fleire område ein av dei leiande havnasjonane i verda. Med havstrategien ønsker regjeringa å binde saman visjonar og verkemiddel for petroleumsnæringa, maritim næring og sjømatnæringa.

Strategien inneheld ei rad viljeserklæringar og planar for korleis dei offentlege styresmaktene skal legge til rette for at dei etablerte havnæringane skal vekse og korleis kunnskaps- og teknologiutvikling skal bidra til at nye næringar kan utviklast.

– Dette er ein strategi for jobbar i framtida. Gjennom generasjonar har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringane har stått for teknologibølgjene som la mykje av grunnlaget for det moderne Noreg. No er turen kommen til vår generasjon til å føre stafettpinnen vidare, seier statsminister Erna Solberg (H).

Meir kunnskap

Felles for havnæringane er at dei er internasjonale, eksportorienterte og sykliske. Dei norske havbaserte næringane er ei betydeleg kjelde til verdiskaping og sysselsetting. I 2014 stod dei for ei verdiskaping på 760 milliardar kroner og sysselsette 256.000 personar.

– Vi er knallgode på hav i Noreg, men vi må ha endå meir kunnskap for å behalde posisjonen. Vi er sikre på at petroleum, nye artar og mineral representerer enorme moglegheiter. Men vi har ikkje svaret på korleis vi skal hauste det potensialet som ligg der, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til NTB.

Fiskeriforvaltinga skal i framtida sjå fleire arter i samanheng, og regjeringa vil legge til rette for at havbruksnæringa kan oppdrette fleire artar i framtida.

– Vi veit at det er fleire gonger større haustbare bestandar som held til på 200 til 1.000 meters djupn. Den dagen vi knekkjer koden og kan hauste av dei såkalla mesopotamiske artane vil vi sjå for eit potensial dette har, seier Sandberg.

Høgt oljetempo

Oljeindustrien skal sikrast stabile rammevilkår gjennom å "halde oppe eit høgt og føreseieleg tempo" i tildelinga av nye areal. Det blir forventa at produksjonen det neste tiåret vil halde seg om lag på dei same nivåa vi har i dag, heiter det i meldinga.

-Trass i at næringa er inne i ein krevjande periode, vil den framleis bidra til arbeidsplassar, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet. Det er også betydelege moglegheiter for vekst gjennom auka kunnskapsdeling på tvers av havnæringane, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Autonome skip

Noreg har ein sterk posisjon i utviklinga av skipsfarten i framtida, og regjeringa lovar å legge til rette for teknologiutvikling og bruk av automatisering på skip.

– Målet er at Noreg skal bli best på hav. Då må vi utnytte våre fortrinn og byggje vidare på kunnskapen og erfaringane, seier næringsminister Monica Mæland (H).