- Vi er optimistar for 2018 og 2019

Driftsresultatet (EBIT) for 2016 ble på 112 millionar kroner. Dette gir ein EBIT-margin på 5,6 prosent. Etter nedskriving av skipsverdiane tilknytt eigardelar i offshoreskip er resultatet før skatt redusert til 23 millionar kroner.

Og dette er tal som konsernsjef i Havyard Group, Geir Johan Bakke, er svært nøgd med.

- Dette viser at vi har gjort fleire riktige grep som gir resultat og eg er utruleg stolt og takknemleg for den fantastiske innsatsen våre tilsette har gjort i 2016. Og det er difor med glede eg kan informere om at det i tråd med avtalen vil bli utbetalt bonus til alle tilsette, og den er lik for alle justert berre for stillingsprosent og bustadsland. Det er lett å vere leiar i Havyard med så mange dyktige og motiverte tilsette og vi har sett kursen for framtida der vi saman skal skape trygge, lønsame og spanande arbeidsplassar, seier Bakke.

Konsernsjefen trur 2017 vil bli det mest krevjande året i bransjen.

- Men vi trur det vil bli etter forholda eit greitt år for oss. Og for framtida, basert på prosessar vi har og prosjekt vi jobbar med, så er vi optimistar for 2018 og 2019, seier Geir Johan Bakke.