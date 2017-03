Børsras for Havila

Frå onsdag av er det notert over 1,2 milliardar Havila-aksjar på Oslo Børs. Det skriv næringslivsportalen Nett.no.

Familien Sævik har lukkast i å få i hamn ein restruktureringsavtale for selskapet, som mellom anna omfattar at familien sjølv gjennom Havila Holding går inn med 77 millionar kroner i ny eigenkapital. I tillegg til dette går familien inn med to lån på 41 og 46 millionar kroner. Storbanken DnB har konvertert gjelda dei kontrollerte for reiarlaget til 120 millionar aksjar, eller nesten 10 prosent av selskapet totalt.

GIEK og islandsk bank blir med

GIEK, eller Garantiinstituttet for eksportkreditt som forkortinga står for, har konvertert renter og garantiar til 73,5 millionar aksjar. På dette viset eig GIEK no 6,09 prosent av Havila.

Swedbank eig på si side 5,34 prosent etter å ha konvertert gjeldsrenter til 64,4 millionar aksjar. Den islandske banken Arion Bank har sikra seg 158 millionar teikningsrettar. Om alle desse teikningsrettane blir omgjort til aksjar vil islendingane eige 11,6 prosent av aksjane i Havila Shipping.

Samstundes er det frå i dag av notert 1.177.004.400 nye Havila-aksjar på Oslo Børs. Ein ganske så stor oppgang frå 30.179.599 aksjar, som det var tidlegare.