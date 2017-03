Offshore-nedskrivingar for 8,6 milliardar

Det viser ein gjennomgang som Dagens Næringsliv har gjort av kvartalsrapportane til reiarlaga Dof, Farstad Shipping, Solstad Offshore, Havila Shipping, Eidesvik Offshore og Siem Offshore.

– Det er stygge tal. Det er til å gråte over. Det er verre enn folk flest veit om, seier skipsreiar Åge Remøy.

Remøy mista sjølv kontrollen over sitt eige gjeldstyngde reiarlag, Rem offshore, da det vart kjøpt opp av Solstad Offshore i fjor.

Dei største nedskrivingane var det Dof i Austevoll og Farstad Shipping i Ålesund som hadde. Dei var på høvesvis 2,8 milliardar og 2,7 milliardar kroner. Deretter følgjer Solstad (1,2 milliardar), Havila (901 millionar), Eidesvik (509 millionar) og Siem (506 millionar).

– Ekstremt vanskeleg

– Det er ein ekstremt vanskeleg marknad, og vi er kanskje ikkje ferdige med tapa her. Vi har ikkje sett alt enno, seier Remøy og viser til at fleire reiarlag enno ikkje har gjort opp kvartalsrekneskapane sine.

Dei samla nedskrivingane blir enda høgare når rekneskapstala frå Boa Offshore, Deep Sea Supply, Volstad Maritime og Island Offshore er klare.

Dei seks selskapa i oversynet til Dagens Næringsliv hadde i siste kvartal i fjor høgare nedskrivingar enn inntekter, 5,3 milliardar kroner i nedskrivingar og 4,5 milliardar i omsetning. Ingen av dei gjekk med overskot verken i fjerde kvartal eller i 2016 under eitt. Farstad hadde det største underskotet med eit årsresultat på minus 3,5 milliardar kroner før skatt.

Nær botnen

Sølve Høyrem i offshoremeklarselskapet Westshore Shipbrokers i Kristiansand er ikkje overraska over at reiarlaga skriv ned verdien av fartøya sine no.

– Det er vel liten tvil om at skipsverdiane ikkje har reflektert ratenivåa. Det har vore eit stort etterslep der, så det som skjer no, er noko vi har venta skulle skje. Og det er nok lettare å gjere det no som mange av aktørane er inne i ein restruktureringsfase, seier Høyrem til Dagens Næringsliv.

Han trur bransjen nærmar seg botnen og ser teikn på at marknaden kan komme meir i balanse utover mot hausten.

– Vi opplever at riggselskapa merkar aukande etterspørsel frå oljeselskapa, så eg synest det er grunn til å vere litt optimistisk no. Samtidig veit vi at dette kan snu til ny pessimisme dersom oljeprisen skulle falle igjen, seier Høyrem.