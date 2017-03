Skriv ytterlegare ned skipsverdien

Havila Shipping ASA hadde eit resultat før avskrivingar på 103 millionar kroner i fjerde kvartal 2016, mot 167 millionar i same kvartal året før. Det skriv reiarlaget i ei pressemelding.

Totale inntekter kom på 245 millionar kroner i fjerde kvartal 2016, mot 362 millionar i fjerde kvartal 2015.

Havila har også skrive ned verdien av fartøy ytterlegare og aktivert vedlikehald med 901 millionar kroner i fjerde kvartal 2016. Dette var derimot mindre enn det som blei gjort i fjerde kvartal i 2015, då verdien blei skrive ned med nesten 1,4 milliardar kroner.

Sal gav begrensa effekt

Konsernet selde eit plattformforsyningsskip i november 2016 med begrensa resultatmessig effekt. Reiarlaget hadde 27 fartøy ved årsskiftet, der 23 blir operert frå Fosnavåg, eitt av dei for ein ekstern eier. Fire av fartøya blir styrt av det 50 prosent eigde selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore. Som følge av restruktureringa vil desse fire skipa bli selde og selskapet avvikla. Konsernet har per i dag 9 fartøy i opplag. 5 PSV-ar, 3 AHTS og 1 subseafartøy. I tillegg blir eit subseafartøy marknadsført for nye oppdrag etter enda kontrakt. Subseafartøyet, Havila Subsea, som har vore i opplag sidan 1. januar 2016 har fått ei viktig tre-års kontrakt og vil etter verkstadopphald og mobilisering vere klar for operasjon i byrjinga av april 2017. Flåteutnyttinga var på 65 prosent i fjerde kvartal 2016.

Omfattande restruktureringsprosess

Havila fekk den naudsynte godkjenninga dei trengde for å gjennomføre restruktureringsplanen sin, og selskapet har mellom anna fått tilfør 77 millionar i ny eigenkapital, 41,2 millionar kroner i eit såkalla «Anti-Dilution Protection loan» og 46,2 millionar kroner i konvertibelt aksjonærlån. · Sikra kreditorar konverterer 135 millionar kroner til aksjar. I tillegg har ein gjennomført ein reparasjonsemisjon på inntil 30 millionar kroner. Usikra gjeld på 950 millionar kroner med tillegg av ikkje betalte renter innløysast med 15 prosent kontant betaling pluss aksjeopsjonar.

Fartøy blir delt i to grupper innanfor og utanfor kjerneverksemda, derav dei utanfor blir gjort tilgjengelege for sal. Det estimerte tapet ved sal av de sju fartøya utanfor kjerneområdet i tillegg til det fartøyet som blei seld før årsskiftet er på 322,3 millionar kroner, og blir bokført som reduksjon i relatert gjeld med tilsvarande auke i eigenkapitalen ved implementering av restruktureringa.

Selskapet har også sikra seg reduserte avdrag knytt til selskapet si gjeld for dei neste fire åra. Minimum faste avdrag er redusert til omtrent 67 millionar kroner for perioden 2017-2019.

Totale avdrag blir begrensa til 50 prosent av netto kontantstraum frå fartøy med positiv kontantstraum.

Dette blir det førebelse økonomiske resultatet av restruktureringa Havila fekk i hamn:

- Auke i egenkapitalen på over 1,5 milliardar kroner

- Reduksjon i gjelda til sikra og usikra kreditorar med totalt 1.285 millionar kroner, eller nesten 1,3 milliardar.

- Reduksjon i anna kortsiktig gjeld med 356 millionar kroner.

- Reduksjon i likviditeten med 112 millionar kroner.