To års arbeid for "Havila Commander"

I løpet av dei seks siste vekene har Havila Shipping fått på plass lengre kontrakter for tre av sine fartøy. Seinast er "Havila Commander" som dei to komande åra skal arbeide for Total E&P UK.

Frå før har "Havila Troll" fått ei sjuårskontrakt med Statoil, medan "Havila Subsea" har fått treårskontrakt med Reach Subsea.

I ei pressemelding frå Havila Shipping skriv selskapet at dei nye kontraktene bidreg godt til å få selskapet gjennom dei svært krevjande tidene i bransjen.

"Eg er veldig nøgd med å få på plass nok ei langsiktig kontrakt for eit av våre skip. Eg kan ikkje oppgi noe tal, men berre understreke at i slike tider som vi har no er dette ei kontrakt vi er nøgde med – og eg tek det som ei tillitserklæring at kunden brukar begge opsjonane på eitt år kvar", seier Njål Sævik i pressemeldinga.