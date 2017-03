- Stolt over kvaliteten på båten

Båten er bygd ved Myklebust Verft, og er den første brønnbåten verftet i Gursken har bygd. Sølvtrans er eit av verdas største brønnbåtreiarlag, og Ronja Ocean vert fartøy nummer 22 i den moderne brønnbåtflåten til selskapet.

Fartøyet er av NVC 387-design frå Rolls-Royce, er nær 80 meter langt og kan med 3.200 kubbikmeter brønnkapasitet frakte om lag 500 tonn levande fisk. Ved overlevering skal båten inn på ein femårig kontrakt med Oppdretternes Miljøservice.

Myklebust Verft har enda ein brønnbåt under bygging for Sølvtrans. Denne skal leverast hausten 2017. Langevåg skulekorps spreidde feststemning både før og etter sjølve dåpsseremonien.

Tidlegare minister var gudmor

Lisbeth Berg-Hansen, tidlegare kyst- og fiskeriminister og no stortingsrepresentant, var gudmor for fartøyet, og knuste champagneflaska forskriftsmessig mot skutesida til stor jubel frå dei inviterte gjestane og andre frammøtte på Skansekai.

- Vi er glade og takknemlege for at Sølvtrans plasserte byggekontraktene for desse to fartøya hos oss, sa Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven, då han ønska alle dei frammøte på kaia velkommen.

- Å bygge båt er samarbeid, og eg vil rette ei stor takk til vår prosjektorganisasjon med prosjektleiar Tor Inge Nordmo i spissen. Rasmussen takka også viktige leverandørar til prosjektet, som Rolls-Royce, Hareid Group og MMC.

Konsernsjefen ønskte også å omtale kvaliteten på bygget.

- Eg er stolt over kvaliteten på det arbeidet som er gjort, og eg håpar båten vil tene reiarlag og oppdragsgjevar godt, og at det vert ein trygg og sikker arbeidsplass for dei om bord.