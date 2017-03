- Vi gler oss til å komme tilbake til Hareid-Sulesund

- Dette er ei innstilling som gler oss svært mykje. Fjord1 ser fram til å halde fram operasjonen med nytt materiell på Aursnes-Magerholm, og vi ser ikkje minst fram til å få gjenoppta operasjonen på Hareid-Sulesund, seier Hallgeir Kleppe, seinorrådgjevar i Fjord1, som er ein av dei som har jobba tettast opp mot Møre og Romsdal fylkeskommune under anbodsprosessen.

Kleppe fortel at det har vore eit ønskje i lengre tid om å komme tilbake på sambandet mellom Hareid og Sulesund.

- Det har heilt klart vore ei isolert målsetjing for Fjord1 gjennom fleire anbodsrunder å komme oss tilbake på denne strekninga, seier han.

Kleppe vil poengtere at inga kontrakt er underskriven, men at måndagens store nyheit først og fremst handlar om at innstillinga til fylkeskommunen er at Fjord1 skal drifte dei to sambanda.

- Vi har tilliten til at dei som har vurdert dei ulike anbodssøknadane har kontroll på dette, og vi har trua på at dette som no har skjedd også vil halde seg fram til vi ser det endelege resultatet. Vi håpar innbyggjarane i heile distriktet kring Ulstein og Hareid, ja heile øyriket, ser fram til at Fjord1 kjem tilbake til Hareid-Sulesund, seier Hallgeir Kleppe.

Kontaktar til lokale verft?

I pressemeldinga frå Fjord1 kom det også fram at det i samband med ei eventuell kontrakt skal byggast fem nye plug-in elektriske ferjer.

- Kan dette vere jobbar som kan gå til Kleven, Ulstein eller andre lokale verft?

- Det er eit spørsmål som eg skjønar veldig godt blir stilt, men det er ei sak vi tek via styret når vi er klar med ei kontrakt. Utanom dette har eg ingen kommentar.

Lovar god regularitet

Noko som har vore til stor irritasjon for mange som har nytta sambandet mellom Hareid og Sulesund er at det i periodar har vore mange køyretøy som har blitt ståande igjen på kaia, på begge sider, i tillegg til at det ved fleire høve har vore lange verkstadopphald på somme av ferjene. Fjord1 ønskjer ikkje å kommentere noverande selskap som driv sambandet (Norled), men lovar å gjere sitt beste for å sikre god regularitet.

- Sjølvsagt vil vi gjere vårt aller beste for å halde oss til ruta. Med tre flunkande nye ferjer, kvar med kapasitet til 120 bilar, som går kvart 20 minutt på dagtid, vil eg tru vi skal kunne klare det veldig bra. Kapasiteten vi har lagt opp til i anbodet trur vi er godt tilpassa både dagens behov og den utviklinga vi vil sjå i åra som kjem.

- Eg vil igjen understreke at vi har den største respekt for Torghatten, Norled, og dei andre konkurrentane våre. Av og til taper ein, og av og til vinn ein. Det var veldig, veldig kjekt å få vite at vi no er innstilt som anbodsvinnar, og no skal vi jobbe på for at dette skal bli til ei signert kontrakt, seier Hallgeir Kleppe avslutningsvis.