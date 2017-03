Vil samle avdelingane i Dragsund

Mørenett har bestemt seg for å leggje ned ei av avdelingane sine på Søre Sunnmøre, og både Vestlandsnytt og Sunnmørsposten har spekulert i at det er dei tilsette ved avdelinga i Dragsund som må pakke sakene sine og flytte kontorplass til hovudanlegget til Mørenett-deleigar Tussa i Hovdebygda, der Mørenett allereie har fleire tilsette.

No lettar leiaren i arbeidsgruppa som skal gi si tilråding til styret i Mørenett på sløret. Rune Kiperberg fortel til Vikebladet Vestposten at arbeidsgruppa, som har bestått av tilsette og folk frå administrasjonen, leverte si tilråding til Mørenett-styret onsdag. I tilrådinga går det klart fram at arbeidsgruppa meiner Mørenett Sør, som ei samla avdeling vil heite, bør ligge i Dragsund, ikkje Hovdebygda. Det betyr, dersom tilrådinga får stor nok oppslutning i styret til at det blir gjort eit vedtak, at arbeidsplassane blir flytta frå Ørsta til Dragsund, ikkje motsett veg.

- Dette forslaget vart lagt fram til drøfting i styret under styremøtet onsdag, men tilrådinga frå arbeidsgruppa skal ikkje til endeleg handsaming i styret i Mørenett før i slutten av april, fortel Kiperberg til Vikebladet Vestposten.

50 til Dragsund

I dag er det 13 arbeidsplassar knytt til Mørenett i Dragsund. Dersom flyttinga av Mørenett frå hovudkontoret til Tussa i Ørsta til Tussa sitt anlegg i Dragsund skjer, vil det vere ca. 50 tilsette i Mørenett der som vil måtte flytte over, fortel Kiperberg.

Det vil då med andre ord bli 63 tilsette i Dragsund. Ikkje alle desse vil måtte møte opp i Dragsund kvar dag, då fleire av dei er montørar som har oppdrag også i kommunane innapå Eiksundtunnelen. Dei tilsette i Mørenett vart orientert om tilrådinga fredag.

- Godt eigna

Kiperberg, som er administrerande direktør i Mørenett, meiner anlegget i Dragsund er det best høvelege for alle partar.

- Eiksundsambandet blei i si tid bygd fordi det skulle vere god flyt mellom arbeidsmarknadane i regionen. Dette er eit godt eigna anlegg, og det er eit anlegg vi eig sjølve. Ei flytting av arbeidsplassane hit vil vere det beste i denne prosessen, seier Kiperberg.

Sidan Mørenett blei til, som følgje av samanslåinga av Tussanett og Tafjordnett 1. januar 2014 har selskapet redusert drifta med 40 millionar kroner. Med ei samling av dei to avdelingane vil det altså bli ytterlegare redusering av drifta.