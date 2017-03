Mohn skyt inn meir pengar

Ulsteinvik-baserte Island Offshore sitt dotterselskap Island Drilling, som driv riggen "Island Innovator", har no lukkast med å kome fram til ei finansiell løysing på problema sine. Det etter harde forhandlingar med långjevarar og bankar.

Ifølgje Dagens Næringsliv nullast alle aksjane til aksjonærane i selskapet ut, og aksjekapitalen blir skrive ned til null. I tillegg blir får alle obligasjonseigarane, som kontrollerer lån og renter til totalt 161 millionar dollar, eller 1,4 milliardar kroner, til aksjar i eit nytt selskap. Som eit tredje punkt blir somme av aksjonærane invitert med i det nye selskapet gjennom ei kapitalutviding.

24 og 76 prosent av aksjane

Obligasjonseigarane får teikningsrettar gjennom ein retta emisjon for like under 140 millionar kroner. På denne måten blir obligasjonseigarane sitjande med 24 prosent i det nye selskapet. Dette kom fram gjennom ein rapport som blei lagt fram torsdag.

Ulstein-familien og Mohn-familien blir dei største aksjonærane elles i selskapet, med 14 prosent kvar, med unntak av Edison Chouest, som får 38 prosent. Investoren Edvin Austbø blir sitjande med ti prosent av det nye Island Drilling-selskapet. Det skal også nemnast at Trond Mohn med familien var med på redningaksjonen for å berge offshorereiarlaget Island Offshore.

Han går også inn i styret i det nye selskapet. Det vil i starten bestå av Morten Ulstein, Gary Chouest og Mohn.

Kan eige 95 prosent

Med ein arbeidskapitalfasilitet på 25 millionar dollar frå dei garanterande aksjonærane vil selskapet kunne konvertere dette til aksjar. Om det blir full konvertering vil Edison Chouest, Ulstein, Mohn og Austbø kunne eige så mange som 95 prosent av aksjane.

No må til dømes obligasjonseigarane gå med på forslaget.

– Ettersom ingen andre finansieringsalternativ føreligg, er styret positiv til den føreslåtte restruktureringa.

Det skriv styret i ei melding som blei offentleggjort torsdag.