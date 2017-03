Seier frå seg sjefsstolen

Aksjonærar og tilsette i Jets Vacuum på Hareid vart måndag 20. mars gjort kjende med at konsernleiar Jan Tore Leikanger ønskjer å seie frå seg sjefsstolen, og i staden ta på seg oppgåver innan forretningsutvikling i bedrifta. Dette skal han gjere i den nyoppretta stillinga Vice President Business Development, som han gler seg til å ta fatt i.

- Eg har god tid til å gle meg, for eg held fram som konsernleiar til etterfølgjaren min vert tilsett. Eg har hatt ulike leiarstillingar her i 17 år no, så nokre månader til eller frå spelar ikkje så stor rolle slik sett, påpeikar Leikanger.

Skal finne rett arvtakar

Styreleiar Anders Almestad er takknemleg for at Jan Tore Leikanger førebels held fram som før, og meiner han er ein vesentleg faktor i at konsernet har utvikla seg i ei profesjonell retning. Det er store sko som no skal fyllast, og den jobben vil han bruke god tid på.

- Gjennom systematisk og strukturert hard jobbing har Jan Tore lagt eit godt grunnlag for selskapet si framtid, slik at vi no har ei velbalansert verksemd med kundar både på land og sjø. Vi har full forståing for at han framover vil leggje meir vekt på seg sjølv, familien sin og eit litt rolegare liv. Samstundes er vi særdeles nøgde med at vi får han med vidare i forretningsutvikling og dedikert salsarbeid. I den nye jobben skal Jan Tore vere direkte underlagt arvtakaren sin og ha ein støttefunksjon for han eller ho. For min del byrjar no den viktige jobben med å få på plass denne etterfølgjaren hans. Der kan vi vere grundige utan å forhaste oss, i trygg forvissing om at Jan Tore blir her og gir oss ro og tid til å finne den rette kandidaten, seier Almestad.

Tok initiativet ved nyttår

Leikanger seier at det er fleire årsaker til at han no går over til ei anna stilling.

- Konsernleiar er ein jobb som ofte krev deg 24 timar i døgnet, og stundom har eg ønskt meg meir tid til å gjere andre ting. Parallelt med dette har Jets Vacuum vakse mykje og raskt, og den veksten skal halde fram. Den største veksten skjer faktisk i marknadane våre på land. Lysta til å vere meir aktivt med på sal og utvikling igjen har vore stor, men det let seg naturleg nok ikkje kombinere så godt med å vere konsernleiar i det som etter kvart har vorte ei stor bedrift. Difor tok eg initiativ til å finne ein arvtakar i leiarstolen. Så kan eg heller konsentrere meg om oppgåver som ligg meg litt nærare hjartet, smiler han lurt.

Prioriteringane endra seg

Smilet skuldast at det ikkje er tilfeldig når Leikanger snakkar om hjartet sitt. Bak avgjerda hans ligg det ein årelang modningsprosess, og dei første tankane om å gi seg som konsernleiar kom etter ein dramatisk hjartestans han hadde for nokre år sidan. Desse tankane fekk større plass då han seinare også fekk ein kreftsjukdom. Begge deler gjekk heldigvis bra, men han kjende på at nokre av prioriteringane hans hadde endra seg.

- Eg har hatt lyst å bruke meir tid på meg sjølv og omprioritere litt for å redusere risikoen for framtidige helseplager. Det er definitivt ei oppgåve som ligg meg nær hjartet! Men der ligg også lysta til å vere med Jets Vacuum vidare og drive bedrifta framover. I den nye utviklingsjobben som eg skal over i etterkvart, får eg tid og høve til å gjere begge deler. Ein del av meg har stritta i mot å sleppe taket som konsernleiar, men då eg først fekk bestemt meg vart eg nesten letta. Det må vere eit godt teikn, avsluttar Leikanger.