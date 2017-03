Skal samarbeide om intelligent skipssystem

Rolls-Royce har signert ein samarbeidsavtale med det svenske fergereiarlaget Stena Line AB. Saman skal selskapa utvikle “intelligent awareness”-system for skip. Digitale system for situasjonsforståing vil gjere fartøy tryggare og enklare å kontrollere, og gi mannskapet betre oversikt over omgjevnadane.

– Rolls-Royce har jobba med å teste og utvikle korleis informasjon frå sensorar på skip kombinert med andre datakjelder kan utnyttast på ein god måte for å få best mogleg oversikt over eit skip sine omgjevnader. Pilotprosjekt, som dette vi no skal i gang med saman med Stena Line, vil ta utviklinga vidare, seier Asbjørn Skaro, direktør for Digital & Systems i Rolls-Royce Marine.