Sikra seg tre nye samarbeidsavtalar

Rolls-Royce Marine AS har skrive avtale med Technology Centre for Offshore and Marine i Singapore (TCOMS), der dei to selskapa skal jobbe med forsking og utvikling innan sensorteknologi, digitale tvillingar og integrert modellering. Noko som er heilt vesentleg når nye databaserte maritime tenester blir utvikla.

Tampere University of Technology i Finland og Rolls-Royce har også annonsert ein strategisk partnerskapsavtale måndag, skriv selskapet i ei pressemelding. Saman skal dei to utvikle og teste teknologi og støttesystem som krevjast for autonom navigasjon av skip.

Avtale med MacGregor

Den tredje samarbeidsavtalen har Rolls-Royce gjort med selskapet MacGregor, som er ein del av Cargotec. Saman med MacGregor ønskjer Rolls-Royce Marine å arbeide med FoU som ser på korleis nye digitale løysingar og autonomi for skip kan betre drifta av fraktefartøy.

Det både med tanke på navigasjon og handtering av last.

– Utviklinga i den maritime industrien går fort. I Rolls-Royce reknar vi med at vi har behov for å investere omtrent to milliardar norske kroner globalt i ny teknologi dei neste åra, sa Asbjørn Skaro, direktør for Digital and Systems i Rolls-Royce Marine tidlegare i vinter.