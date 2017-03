Moglege partnarar står i kø

Vikebladet Vestposten har tidlegare skrive om ulsteiningen, som er doktorgradsstipendiat ved NTNU i Trondheim. Ideen som John Martin fekk, som har fått arbeidstittelen Flapping Foil, blei til under arbeidet med masteroppgåva hans, som han leverte i fjor vår ved Institutt for marin teknikk ved NTNU. Saman med professor Sverre Steen, som har vore rettleiar for John Martin og samstundes er medoppfinnar, har han jobba vidare med ideen.

Godø og dei andre som jobbar med "Flapping Foil" har tatt utgangspunkt i naturen, og sett på halefinnerørsla til delfinane og kvalane.

- Det som er så fascinerande er at verknadsgraden til ein av dagens propellar er på skarve 50 prosent, medan verknadsgraden til ein delfinfinne er målt til å vere på over 90 prosent. Om ein får på plass eit framdriftssystem ved bruk av "Flapping Foil", kan det redusere behovet for energi med så mykje som 30-50 prosent, sa John Martin Kleven Godø til Vikebladet Vestposten like før nyttår.

Kleven Godø ser altså føre seg ein foil som både får båten opp av vatnet og som pressar båten framover i same rørsla.

Stor interesse knytt til Flapping Foil

Ifølgje Teknisk Ukeblad har fleire moglege partnarar, som kan tenkje seg å vere med på vidareutvikling av ideen til John Martin Kleven Godø, meldt si interesse.

I tillegg har Godø ifølgje avisa fått meir hjelp og gjort store framsteg på teori og kalkuleringar. Flapping Foil-teamet har til no køyrt fleire hundre simuleringar på fleire foilar og nyttar så maskinlæring til å optimere designen.

Godø og dei andre i teamet har vore rundt til forskjellige aktørar og verft, og interessa er som sagt stor.

Han får i tlllegg støtte frå NTNU Technology Transfer (TTO). Med såkalla Discovery-midlar kan han også løne ein kollega og spesialist på CFD-kalkuleringar (computational fluid dynamics), Jarle Andre Kramer. Kramer skal vere med i utviklingsteamet ein periode for å få realisert ideen.