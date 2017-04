Frå verft til havbruk

Volden kjem frå stillinga som R&D Manager i Ulstein Power & Control, og har tung kompetanse innan fagfeltet automasjon og Industrial Internet of Things (IioT). Volden har ei doktorgrad frå Engineering Cybernetics ved NTNU.

– For SHM er det viktig å tilsette dei aller beste innan fagfeltet industrielt internett når vi no byggjer ein leiande Internet of Things-plattform for havbruksnæringa og økosystemet der, seier Arne Lie Gundersen, administrerende direktør i SHM Maritime og ansvarleg for SHM-gruppen si digitale satsing, i ei pressemelding.

Samstundes med at Volden byrjar i SHM, etablerer selskapet kontor i Ålesund og startar rekrutteringa av eit team av programvareutviklarar der.

– Vi har no tatt endå eit steg på vegen med å endre og forbetre heile havbruksnæringa med innovativ teknologi, seier eigar og direktør Yngve Bøe Myklebust.