Spetalen kjøper seg opp i New World Supply

Det er Maritime/Sysla.no som skriv at forretningsmannen Øystein Stray Spetalen sitt offshoreselskap S.D. Standard Drilling har kjøpt mange aksjar i dei seks "World-fartøya".

Det var i januar at selskapet skaffa seg ein solid eigarpost på 15,6 prosent i det som no heiter New World Supply Ltd, men som tidlegare var Ulsteinvik-baserte World Wide Supply. I mars auka selskapet aksjeposten sin med nye 7,7 prosent av selskapet. Som betaling for aksjane får Cayman Island-baserte Hof-Hoorneman og Rieber, som eig dei tidlegare World Wide Supply-båtane, høvesivs 3,9 og 9 millionar nye aksjar i Standard Drilling.