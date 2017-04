Framleis med i kampen om kystvaktkontrakt

I november 2016 blei seks verft plukka ut som dei prekvalifiserte til å bygge Forsvaret sine tre nye kystvaktskip, og fekk tilsendt kravspesifikasjonar. Dette var Westcon Yards ​​​AS, Fitjar Mekaniske Verksted AS, Havyard Ship Technology AS, Ulstein Verft AS, Kleven Maritime AS og Vard Langsten AS.

Innan fristen, som var 15. mars, hadde berre tre av desse seks levert tilbod. Desse tre var Kleven Maritime AS, Westcon Group AS og Vard Group AS. Det skriv Maritime/Sysla.no.

Gode tilbod

Prosjektleiar og kommandørkaptein Odd Magne Nilsen seier til nettstaden at han ikkje har nokon formeining om kvifor berre tre av dei seks som var prekvalifiserte klarte å levere eit tilbod før fristen var ute. Han ser uansett på dei resterande som gode tilbod.

– Førsteinntrykket er at dette er gode tilbud og Forsvarsmateriell har starta evaluering av alle tre. Vi kan ikkje kommentere tilboda utover dette då tilboda er fortrulege og gitt i konkurranse, seier Nilsen til Maritime/Sysla.no.

Fyrste ferdig i 2022

Det er ikkje slik at ein får vite om kort tid om til dømes Kleven får kontrakten. Planen for det vidare arbeidet blir ifølgje Forsvaret slik:

- Forhandlingar (2017)​

- Stortingshandsaming (vår 2018)

- Kontraktstildeling (2018)

- Detaljdesign (2018 – 2019)

- Bygging (2019 – 2024)

- Test (haust 2021)

- Levering fyrste fartøy (2022​)​