Trur Hafast-utbygginga er sikra

«Neste fase i ferjefri E39 i Møre og Romsdal er Hafast» står det skrive i Nasjonal Transportplan 2018-2029, ifølgje Nett.no. (Ekstern lenkje).

Regjeringa la fram NTP onsdag, etter at fleire lekkasjar har kome ut dei siste to vekene. NHO-direktør i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg, er skråsikker på at Hafast blir bygd. I alle fall om ein skal døme etter kva regjeringa skriv.

– Uansett om det blir regjeringsskifte så har eg lyst til å sjå om ei ny regjering torer å seie at dette vil vi ikkje prioriterer Det trur eg ikkje vil skje, seier Ytreberg til nettstaden.

Verken tidspunkt for byggjestart eller løyvingar til Hafast er så langt bestemt.